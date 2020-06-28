تسجل 8530 إصابة و29 وفاة جديدة بكورونا في ولاية فلوريدا

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الأحد، 8530 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد أن أعلنت أمس السبت رصد رقم قياسي لحصيلة الحالات اليومية بـ9585 مصابا.
وأفادت هيئة الصحة المحلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8530 حالة لتصل إلى مستوى 141075.
ويمثل هذا العدد تراجعا لمؤشر
كما ذكرت هيئة الصحة أن عدد الوفيات المسجلة بالفيروس في فلوريدا ارتفع بواقع 29 حالة جديدة مقابل 24 أمس السبت، ليصل إلى مستوى 3518 شخصا، بينهم 99 مواطنا من الولاية توفوا خارج أراضيها.
كما ارتفع عدد المصابين في المستشفيات بواقع 108 أشخاص ليبلغ مستوى 14244 حالة.
وتشهد الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا نظرا لتسارع انتشار التفشي في عدد من الولايات على رأسها فلوريدا وتكساس وأوكلاهوما وميزوري وميسيسيبي.
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