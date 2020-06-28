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صفر وفيات بفيروس كورونا في إسبانيا

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لم تسجل السلطات الإسبانية خلال اليوم الماضي وفيات جديدة ناجمة عن فيروس المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في العاصمة مدريد، لأول مرة منذ بداية الجائحة أوائل مارس الماضي.

 

وأعلنت رئيسة جمعية مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، على حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد:

"ثمة أخبار جيدة: كان أمس أول يوم لم تسجل فيه وفيات جراء كوفيد-19 في مدريد. بإمكاننا معا منع تكرار هذا الكابوس".

 

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وتم رصد أول وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي في العاصمة الإسبانية في

الثالث من مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين، تم تشخيص إصابة قرابة 72 ألف شخص في المدينة بـ"كوفيد-19" وتوفى منهم 8420.

 

وبشكل عام، سجلت في إسبانيا حتى الآن أكثر من 248 ألف إصابة بكورونا، منها 28341 حالة وفاة، غير أن الاختبارات كشفت وجود أجسام مضادة للفيروس في دم 2.3 مليون إسباني، أي نحو 5% من مواطني البلاد.

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