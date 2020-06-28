تعليق ترامب على تقرير عن مكافآت روسية مقابل قتل أمريكيين

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد على مقال زعمت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" أن روسيا عرضت مكافآت مالية على عناصر حركة "طالبان" في أفغانستان مقابل اغتيال عسكريين أمريكيين.
وفند ترامب، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، ما جاء في المقال، واصفا "نيويورك تايمز" بأنها من "الإعلام الزائف".
ونفى ترامب إبلاغه أو نائبه مايك بينس أو كبير الموظفين فيالبيت الأبيض مارك ميدوز بأي "هجمات روسية" مزعومة على القوات الأمريكية في أفغانستان، خلافا عما ادعت الصحيفة نقلا عن "مصدر طلب عدم الكشف عن هويته".
وتابع الرئيس: "الجميع ينفون ذلك، ولم يكن هناك كثير من الهجمات علينا.. لم ينتهج أحد سياسة أكثر صرامة بحق روسيا من إدارة ترامب".
وشدد ترامب على ضرورة أن تكشف الصحيفة عن ذلك المصدر الغامض، مضيفا: "لكنهم لن يستطيعوا فعل ذلك لأن هذا "الشخص" لم يوجد أبدا".
وكانت السفارة الروسية في واشنطن قد نفت بشدة صحة مقال "نيويورك تايمز"، داعية الصحيفة إلى الكف عن نشر أخبار زائفة.
وزعم المقال المذكور أن الاستخبارات الروسية عرضت على مسلحي "طالبان" سرا مكافآت مالية لقاء اغتيال عسكريين أجانب، بينهم أمريكيون، في أفغانستان، وأن المسؤولين الأمريكيين كشفوا عن ذلك قبل بضعة الأشهر ويدرسون حاليا خيارات الرد على موسكو.
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