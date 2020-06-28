الصحة الإسرائيلية: 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 23639 من ضمنها 318 وفيّات.

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