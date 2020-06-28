الحكومة اللبنانية ترفض قرار محكمة يحظر الإعلام بمقابلة السفيرة الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرت وسائل إعلام لبنانيّة عديدة، اليوم الأحد، مقابلات مع السفيرة الأميركيّة، دوروثي شيا، متجاهلة القرار القضائي الذي صدر عن قاضٍ لبناني يوم أمس، بحظر إجراء لقاءات إعلامية صحافية مع السفيرة لمدة عام واحد، بسبب تصريحات لها انتقدت فيها حزب الله.

وفي مقابلة يوم الجمعة مع قناة الحدث، الممولة سعوديًا، قالت السفيرة دوروثي شيا إن "نهج حزب الله يحول دون تعامل لبنان بشكل مناسب مع أزمة اقتصادية طاحنة".

واعتبر قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور يوم أمس السبت أن "تصريحات شيا تثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية وحظر على أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية إجراء مقابلة معها مع إقرار عقوبة وقف الوسيلة الإعلامية لمدة سنة في حال عدم التقيد بهذا الأمر وإلزام الوسيلة بدفع 200 ألف دولار غرامة".

لكن الحكومة رفضت قرار المحكمة وانتقدت في الوقت ذاته تصريحات شيا التي أثارت الجدل.

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وكتبت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد في تغريدة على تويتر "أتفهم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية لكن لا يليق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية".

وقال مسؤول حكومي لبناني ومصدر دبلوماسي غربي أن وزارة الخارجية اللبنانية استدعت السفيرة الأميركية اليوم الأحد. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل.

وفي إحدى إطلالاتها الإعلامية المتعددة يوم الأحد قالت شيا لقناة "إم.تي.في" التلفزيونية إن "مسؤولا حكوميًا كبيرًا أكد لها أن المحكمة ليس لديها سلطة فرض مثل هذا الحظر وأن الحكومة ستتخذ خطوات للعدول عن القرار".

ووصفت شيا قرار المحكمة بأنه محاولة "محزنة" لإسكات الإعلام، وقالت إنه يتعين على الحكومة التركيز أكثر على تطبيق إصلاحات اقتصادية.