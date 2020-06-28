موجة ثانية لكورونا: مليون إصابة حول العالم آخر 6 أيام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، عتبة العشرة ملايين في ظل تسارع وتيرة انتشار كوفيد-19، وذلك بحسب آخر إحصاء أعدته وكالة فرانس برس لغاية ظهر اليوم الأحد.

وأظهرت المعطيات أنه تم تسجيل مليون إصابة جديدة خلال ستة أيام فقط، بالتزامن مع رفع الدول تدابير الإغلاق التي شكّلت ضربة لاقتصاداتها وخلّفت ملايين العاطلين عن العمل.

وفي هذا الوقت، تقترب حصيلة الوفيات حول العام من جرّاء الإصابة بالفيروس والذي ظهر لأول مرة في الصين قبل نحو سبعة أشهر من 500 ألف وسط تزايد القلق من موجة ثانية.

وسجّلت الولايات المتحدة وحدها، التي تعد الأشد تضررًا بالفيروس وفق الأرقام المطلقة، أكثر من 2,5 مليون إصابة. وشكّل ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في ولايات مثل فلوريدا ضربة للجهود الرامية لإعادة فتح أكبر اقتصاد في العالم.

كما ازداد عدد الإصابات في مناطق أخرى من العالم رفعت تدابير الإغلاق. فبلغ إجمالي عدد الإصابات في أوروبا أكثر من 2,6 مليون، وفق تعداد مبني على مصادر رسمية.

وفرضت الصين اليوم الأحد تدابير إغلاق صارمة شملت نحو نصف مليون شخص في مقاطعة تحيط ببكين بعد رصد مجموعة جديدة من الإصابات.

وقال المسؤول في مدينة بكين شو هيجيان للصحافيين إن الوضع "خطير ومعقّد"، محذّرا من أن على المدينة أن تواصل مراقبة وتعقّب انتشار الفيروس.

إجراء فحوصات في الصين (أ ب)

وتحوّلت معضلة إعادة فتح الاقتصادات المتضررة بشدّة جرّاء الفيروس، وهو أمر يؤيده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم المخاطر الصحية، إلى مسألة خلافية في غالبية الدول.

وسجّلت الولايات المتحدة أمس السبت وحده أكثر من 43 ألف إصابة جديدة، وفق حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز. وبات عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة الآن يتجاوز 125 ألفا، أي نحو ربع المجموع العالمي البالغ نحو 499 ألفا.

وعبر الأطلسي، تراجع الاتحاد الأوروبي عن قرار لوضع قائمة بـ"الدول الآمنة" التي يمكن للمسافرين المجيء إلى أوروبا منها، وهي لائحة قد تستثني الولايات المتحدة.

وفي الهند، كانت المدن التي تشهد كثافة سكانية الأكثر تأثّرا بالوباء. وسجّل البلد عددا يوميا قياسيا من الإصابات السبت بحيث أعلنت 18500 إصابة جديدة و385 وفاة. وبلغ مجموع الإصابات في الهند 509 آلاف بينما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 15600.

طواقم إجراء فحوصات في الهند (أ ب)

وأعلنت إيران التي رفعت القيود المفروضة منذ نيسان/ أبريل رغم أنها تواجه صعوبة في احتواء الفيروس أن وضع الكمامات سيكون إلزاميا في أماكن معيّنة اعتبارا من الأسبوع المقبل.

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وقال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، أمس السبت إنه "يجب القيام بأمر ما" لمنع تسبب الفيروس بمشاكل اقتصادية. وتدارك "لكن في حالة الإهمال والانتشار الكبير للمرض، فإن المشاكل الاقتصادية ستتفاقم أيضا".

وكشف نائب وزير الصحة إيراج حريرجي أن إيرانيًا يصاب بكوفيد-19 كل 33 ثانية ويتوفى شخص في البلاد جرّاء الوباء كل 13 دقيقة.

طهران (أ ب)

أما في أميركا اللاتينية، فيواصل الوباء تفشيه حيث أدى إلى وفاة أكثر من تسعة آلاف شخص في البيرو حتى أمس السبت.

وسجلت البرازيل الدولة الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة، 990 وفاة أمس السبت (أعلى حصيلة في العالم في اليوم المذكور) بينما سجّلت المكسيك ثاني أعلى حصيلة وفيات يومية في العالم السبت بلغت 719.

وفي شمال القارة الأميركية، أقر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بأن الولاية تشهد "انفجارا" في عدد الإصابات الجديدة. وسجّلت الولاية السبت 9585 إصابة خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية.

البرازيل (أ ب)

وتراجع معدل أعمار المصابين إلى 33 عاما مقارنة بـ65 قبل شهرين مع توافد الشباب الذين نفد صبرهم من الالتزام بالعزل على مدى شهور إلى الشواطئ والحانات بلا كمامات وبدون مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي. وأعلنت ميامي أنها ستغلق شواطئها وحاناتها في عطلة الرابع من تموز/ يوليو.

وفي وقت يسعى ترامب لإحياء نشاطاته الانتخابية قبل اقتراع تشرين الثاني/ نوفمبر، أكدت حملته أنه تم تأجيل فعاليات كان من المقرر أن يحضرها نائبه مايك بنس في أريزونا وفلوريدا الأسبوع المقبل "من باب الحرص الزائد".

وتعرّض ترامب لانتقادات بسبب إصراره على تنظيم تجمّع انتخابي في أوكلاهوما رغم المخاوف المرتبطة بتفشي الفيروس قبل أسبوع.

دونالد ترامب (أ ب)

أما حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، فأمر بعض المناطق بإعادة فرض تدابير العزل بينما أعلنت سان فرانسيسكو "تجميد" إجراءات إعادة الفتح. كما أغلقت تكساس حاناتها. وقال حاكمها غريغ أبوت الذي كان بين معارضي فرض تدابير الإغلاق الجمعة إنه لو كان بإمكانه "العودة بالزمن إلى الوراء، لكان أمر بإبطاء وتيرة إعادة فتح الحانات".

وكانت تكساس بين أولى الولايات الأميركية التي رفعت تدابير الإغلاق. ولا يزال الفيروس يتسبب باضطرابات في عالم الرياضة إذ أعلن مجلس الكريكيت في باكستان السبت أنه سيستثني عشرة لاعبين من مبارياته في انكلترا بعدما تأكدت إصابتهم بكوفيد-19.