مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث طرق قرب بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي مواطن فلسطيني مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، في حادث طرق وقع مساء اليوم الأحد، عل الشارع الالتفافي رقم 60، قرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن ضحية الحادث هو عز الدين خليل طقاطقة (في الخمسينات من عمره) من قرية أم سلمونة الواقعة جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

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أعلمن جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان مقتضب صدر عنها، أن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين وعملت على نقلهم إلى المستشفى للاستكمال العلاج.

وأوضحت الجمعية أن طواقمها نقلت المتوفى الى مستشفى بيت جالا الحكومي، فيما نقل المصابون إلى مستشفى اليمامة في بلدة الخضر لتلقي العلاج، ووصفت جروحهم بالمتوسطة.

وأشارت المصادر إلى أن الحادث وقع على شارع رقم 60 جنوب بلدة الخضر في بيت لحم، حيث انزلقت المركبة التي قادها الضحية واصطدمت بالحاجز الحديدي على جانب الطريق.