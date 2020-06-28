الاحتلال يستهدف الصيادين في غزّة ويقتحم قرية بيت إكسا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتدت القوات البحرية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مراكب الصيادين الفلسطينيين بالقرب من شاطئ بحر مدينتي غزّة وخان يونس، بالرصاص وفتحت خراطيم المياه العادمة صوبهم.

ونقلت "وفا"، بأن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمالي غرب مدينة غزة وهي على بعد نحو ثلاثة أميال وفتحت خراطيم المياه صوبها وأجبرتها على الهروب إلى شاطئ البحر.

كما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة خان يونس ما ألحق أضرارًا في أحد المراكب واضطرار الصيادين للخروج إلى شاطئ البحر خوفا من الإصابة برصاص الاحتلال.

ويُذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميا استهداف الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

وفي سياق منفصل اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الأحد، قرية بيت إكسا شمالي غرب القدس المحتلة، وشرعت بأعمال تجريف لقطعة أرض داخل القرية.

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(وفا)

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قطعة أرض تعود لعائلة حمايل، ترافقها جرافة عسكرية، وشرعت في تجريف قطعة أرض قرب منازل المواطنين.

وأضافوا الشهود أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية، وشرعت في أعمال التجريف، تزامنا مع نصب خيمة في المكان.

واعتلى عدد من جنود الاحتلال أسطح منازل المواطنين المحيطة، بالتزامن مع انتشار مكثف في الحي المستهدف في القرية.

ويشار إلى أن قرية بيت إكسا يقطنها قرابة ألفي مواطن، وهي محاصرة من جدار الفصل والتوسع العنصري، والمستوطنات من مختلف الاتجاهات.