نتنياهو وكاتس قررا تمديد استحقاق مخصصات البطالة لمنتصف آب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، تمديد استحقاق العاملين الذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب بالحصول على مخصصات بطالة حتى منتصف آب/أغسطس المقبل.

وبموجب هذا القرار، سيتم تمديد استحقاق االهبات للمسنين في سن 67 فما فوق والذين لن يعودوا إلى العمل.

وفي نهاية هذه الفترة سيعاد البحث مجددا في استمرار الاستحقاق لهذه المخصصات، وذلك على ضوء معطيات التشغيل لاحقا.

وكان سينتهي في الثلاثين من حزيران/يونيو الحالي سريان القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية، في إطار أنظمة الطوارئ، بدفع مخصصات بطالة لمئات آلاف العاملين، الذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ويذكر أنه بسبب أزمة كورونا، وبهدف كبح انتشار الفيروس، اتخذت الحكومة قرارات بإغلاق قسم كبير من المرافق الاقتصادية والمحال التجارية، ما أدى إلى إخراج قرابة مليون شخص من عملهم إلى إجازة بدون راتب. ومنذ بداية العودة إلى النشاط الاقتصادي، في 19 نيسان/أبريل الماضي وحتى اليوم، عاد 360 ألف شخص إلى عملهم، ولكن في موازاة ذلك تم إخراج 128 ألف شخص آخرين إلى إجازة بدون راتب، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة.

وتفيد معطيات مؤسسة التأمين الوطني ومصلحة التشغيل بأن عدد العاطلين عن العمل بعد أزمة كورونا تضاعف مرات عما كان عليه قبل الأزمة، وأظهرت المعطيات ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل خاص في المجتمع العربي.

ففي الناصرة، على سبيل المثال، كان عدد العاطلين عن العمل قبل أزمة كورونا 1073 شخصا، وارتفع العدد بعد الأزمة إلى 10,171 شخصا. وفي كفر قاسم ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 131 شخصا إلى 2387 شخصا، وفي باقة الغربية من 323 إلى 3092 عاطلا عن العمل.