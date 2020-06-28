محامو تركيا ينتفضون ضد أردوغان والنقابة دعو لمسيرة الثلاثاء المقبل

الأحد 28 يونيو 2020

دعت نقابة المحامين بمدينة إسطنبول أعضاءها إلى "مسيرة الدفاع"، الثلاثاء المقبل، رفضًا لتدخل النظام الحاكم في شؤون المحامين ونقاباتهم.



تأتي المسيرة عشية قيام نظام أردوغان بتقديم مشروع يهدف إلى تعديل قواعد انتخابات مجالس إدارات نقابات المحامين في تركيا.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، دعا للمسيرة رئيس النقابة المذكورة، محمد دوراق أوغلو، اليوم الأحد.

وجاءت دعوة رئيس النقابة، خلال تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشار فيها إلى أن حزب العدالة والتنمية، الحاكم يمهد لتغيير قواعد انتخابات مجالس الإدارات الخاصة بتلك النقابات.

وفي سعي منه لحث المحامين على المشاركة بالمسيرة، قال دوراق أوغلو "الجميع مجبر على الحضور ! سنتجمع أمام المحكمة الساعة الـ12.30 ظهرًا يوم 30 يونيو من أجل مسيرة الدفاع".

Advertisements

وعن سبب اختيارهم ليوم الثلاثاء، أوضح رئيس النقابة، أن ذلك يرجع لاعتزام نظام أردوغان طرح مشروعه لتعديل القانون المنظم لانتخابات نقابات المحامين في اليوم التالي، أي الأربعاء المقبل.

والجمعة قبل الماضي، نظمت العديد من نقابات المحامين الفرعية بتركيا "مسيرة الدفاع"، رفضًا لمساعي أردوغان الرامية للسيطرة على نقابات المحامين، وجعلها تحت سيطرته.

كما توجه رؤساء نحو 60 نقابة من هذه النقابات إلى العاصمة أنقرة نهاية الأسبوع الماضي، لتنظيم مسيرة مماثلة؛ لكنهم قوبلو بتصدي الشرطة التي منعتهم من دخول العاصمة، حيث وقعت اشتباكات على إثر ذلك ومصادمات بين الجانبين.

وتقول التقارير حول التعديلات التي يعتزم النظام إجراؤها إن الحكومة يمكنها تغيير النظام الانتخابي لمسؤولي نقابة المحامين إلى نظام التمثيل النسبي وقد تسمح بتشكيل النقابات المتنافسة في المدن.

وفي النظام الحالي للتمثيل النسبي، ترسل النقابات عددًا من المندوبين إلى الاتحاد المركزي لنقابات المحامين التركية وفقًا لعدد المحامين الذين تمثلهم