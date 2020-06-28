شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تنفي مزاعم الوفاق بإرسال مسلحين لليبيا والان مع التفاصيل

الأحد 28 يونيو 2020 نفت قوات الدعم السريع السودانية، إتهامات ومزاعم حكومة الوفاق التي يتزعمها السراج، بشأن إرسال مقاتلين لدعم الجيش الوطني الليبي .

Advertisements جاء ذلك في سياق خبر عاجل بثه قناة العربية الإخبارية . وكانت الوفاق الليبية قد إتهمت السودان بدعم الجيش الليبي الوطني بأفراد من قوات الدعم السريع

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