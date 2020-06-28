تأثيرات إنفجار إيران الهائل تكشفها الأقمار الصناعية .. شاهد

الأحد 28 يونيو 2020

كشفت صور التقطتها أقمار صناعية أن الانفجار الذي وقع قبل يومين بمنطقتي بارتشين وخجير العسكريتين الإيرانيتين خلف آثارا على مساحة نصف كيلومتر مربع.



وأوضحت محطة إيران إنترناشونال التي تبث بالفارسية من بريطانيا في تقرير لها، الأحد، أن الصور الفضائية الحرارية أظهرت وجود حريق واسع النطاق في مجموعة تلال مجاورة لمنشأة بارتشين العسكرية-الصناعية، شرقي العاصمة طهران.

وبالقرب من المنطقة التي ظهرت عليها آثار الحريق الناجم عن الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من الجمعة الماضي، تقع منشآت لتصنيع المعدات العسكرية وكذلك مبان لإنتاج صواريخ كروز، وفق التقرير.

وأكد شهود العيان صحة هذه المعلومات التي أظهرتها صور الأقمار الصناعية بعد ساعات من الانفجار المدوي في العاصمة الإيرانية، حسب إيران إنترناشونال.

وذكر أحد شهود العيان (لم يفصح عن هويته) أن "الانفجار أحدث دويا هائلا، وحدث بالقرب من مخلفات المعدات العسكرية".

ولم تتوقف أصوات سيارات الإطفاء التي جاءت لإخماد الحريق حتى قدوم الصباح، وكانت جميع القوات في تلك المنطقة بوضع الاستعداد، يقول شاهد العيان.

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وسطع ضوء برتقالي بالسماء لبضع ثوان في شرق طهران، في أولى ساعات صباح يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية على لسان الناطق باسمها داوود عبدي أن الانفجار نجم عن تسرب غازي داخل منطقة بارتشين دون أن يخلف إصابات بشرية وتم إخماد الحريق.

واعتبر بعض المحللون أن تلك الرواية الرسمية تستهدف التقليل من خطورة الانفجار الذي حدث داخل موقع عسكري حساس.

وتعد منطقة بارتشين مكانا رئيسيا لتموضع الصناعات العسكرية، وتخزين مخزون الصواريخ الباليستية في إيران وكذلك جزء من المنشآت النووية