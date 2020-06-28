باكستان تسجل 4072 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 28 يونيو 2020

أعلنت باكستان اليوم الأحد عن تسجيل 83 حالة وفاة و4072 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.



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وأوضح مركز القيادة والعمليات الوطني المسؤول عن جمع البيانات ان إجمالي عدد الوفيات بالفيروس ارتفع الى 4118 حالة.

فيما وصل إجمالي عدد الاصابات إلى 202944 إصابة، وتعافى أكثر من 92 ألف شخص بينما 2805 في حالة حرجة في المستشفيات.