وسائل إعلام إيرانية: زواج زينب قاسم سليماني من نجل قيادي بارز بحزب الله اللبناني

الأحد 28 يونيو 2020

كشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، عن زواج زينب سليماني، ابنة قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، بقيادي بارز بميليشيا حزب الله اللبناني.



وتداول نشطاء إيرانيون خبر زواج زينب سليماني عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب الناشط الإيراني، حسن داي على ”تويتر“: ”ما أروعها هذه الزيجة، فالسيد عبدالله صفي الدين حما زينب سليماني الآن هو المسؤول عن شبكة تهريب المخدرات لحزب الله، ولكن إذا سقط النظام فما مصير أبنائهم؟.

وغرد الطالب في الإعلام، مهدي ناريماني، في إشارة إلى أن هذا الزواج ضمن زواج المصالح بين إيران وحزب الله اللبناني: ”زينب سليماني تزوجت من نجل هاشم صفي الدين مساعد الشؤون التنفيذية بحزب الله اللبناني بعد مرور بضعة أشهر فقط على وفاة أبيها“.

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ونقلت وكالة أنباء ”تابناك“ الإيرانية، عن زينب مغنية أخت القيادي الراحل بحزب الله اللبناني عماد مغنية، أن ”زينب سليماني تزوجت من رضا سيد هاشم صفي الدين، مساعد الشؤون التنفيذية بحزب الله اللبناني“.

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى عدم صدور أي تصريحات من المسؤولين للإعلان عن هذا الزواج.

وقُتل قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد، مطلع يناير الماضي، حيث نعته إيران بشكل كبير، معتبرة إياه أحد أبرز قادة النظام الإيراني الذين ساهموا في مد نفوذ طهران في منطقة الشرق الأوسط.