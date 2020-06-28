شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح وأنظمة اختبارات..روسيا تعرض مساعدة العالم لمواجهة الموجة الثانية والان نبدء بالتفاصيل
وذكر الوزير أمام قمة الهدف العالمي: اتحدوا من أجل المستقبل "من الأيام الأولى، تقدم روسيا مساعدة لدول في أوروبا وأمريكا وآسيا ومؤسسات دولية من بينها منظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي ومنظمة الصحة العالمية. في ضوء مخاطر الموجة الثانية للوباء، فإن روسيا مستعدة لأن تقدم للسوق العالمية ي وسائل العمل المباشر ضد الفيروس من بين ذلك علاج.. وأنظمة اختبار ولقاحات".
وتابع "روسيا مستعدة للحوار مع المنظمات الدولية والعامة" داعيا إلى تنسيق الأبحاث وتصنيع المنتجات الطبية. تطور روسيا وتنتج علاجا لمرض كوفيد19- وأنظمة اختبار التشخيص. هذا سمح لنا بالحيلولة دون حدوث نقص وسيناريو مثير للوباء".
وتنص مبادرة "الهدف العالمي: اتحدوا من أجل المستقبل" على تمويل شركات الأدوية الرئيسية متعددة الجنسيات التي تطور لقاحات، من خلال أموال يتم جمعها في الحدث ودعم توجهات غربية حول مواجهة الإصابات في الدول النامية. وتم بث المؤتمر الذي استمر ساعتين من خلال منصات الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وشمل رؤساء دول وحكومات.
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