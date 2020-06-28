شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 13 حوثيا بنيران القوات المشتركة جنوب الحديدة والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة أحبطت محاولة تسلل لعناصر من ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، شرق منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه وقتل خلال التصدي للعملية 9 من العناصر المتسللة وفر آخرون، بحسب ما نشره اليوم الموقع الإلكتروني لألوية العمالقة، التابعة للجيش اليمني.
وفي عملية مماثلة، قتل أربعة من ميليشيا الحوثي في كمين للقوات المشتركة في مديرية التحيتا.
وأوضح المصدر، إن وحدة من القوات المشتركة نصبتا كمينا محكما لعناصر حوثية حاولت التسلل إلى مواقع تمركزها في جبهة الجبلية جنوب مديرية التحيتا وقتل في الكمين أربعة من العناصر المتسللة بينهم قناص.
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