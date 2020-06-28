مقتل 13 حوثيا بنيران القوات المشتركة جنوبي الحديدة

قتل 13 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بنيران القوات المشتركة خلال صدها محاولتي تسلل في جنوب مدينة الحديدة، الساحلية في غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، الأحد، إن القوات المشتركة أحبطت محاولة تسلل لعناصر من ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، شرق منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه وقتل خلال التصدي للعملية 9 من العناصر المتسللة وفر آخرون.

وأضاف المصدر أنه في عملية مماثلة، قتل أربعة من ميليشيا الحوثي في كمين للقوات المشتركة في مديرية التحيتا.

وأوضح أن وحدة من القوات المشتركة نصبت كمينا محكما لعناصر حوثية حاولت التسلل إلى مواقع تمركزها في جبهة الجبلية جنوب مديرية التحيتا وقتل في الكمين أربعة من العناصر المتسللة بينهم قناص.