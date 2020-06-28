تفاهمات "جديدة" بين حكومة السودان والحركات المسلحة

أعلن المجلس الأعلي للسلام في السودان التوصل إلي تفاهمات حول القضايا العالقة بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح.

وكشف أنه سيتم عرض تلك التفاهمات، مساء اليوم الأحد، على المجلس المركزي للحرية والتغيير .



وقال رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو، في تصريحات صحفية، إن المجلس سيعقد غدا اجتماعا للتوصل إلي رأي نهائي حول تلك القضايا لعرضه علي الوساطة بين الفرقاء السودانيين.

وأكد الدبيلو أن المجلس ناقش القضايا الستة التي ظلت عالقة حيث تم التوصل إلي تفاهمات حولها سيتم عرضها، مساء اليوم (الأحد)، علي المجلس المركزي للحرية والتغيير التزاما بالمؤسسية.

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وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ"الخليج 365" أن اجتماعا للمجلس الأعلى للسلام في السودان سيعقد خلال ساعات بالقصر الرئاسي لحسم القضايا العالقة بين وفد الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع، الذي ينعقد برئاسة رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، يسعى للخروج بموقف موحد بشأن القضايا العالقة مع مفاوضي حركات الكفاح المسلح، مؤكدا أن"العملية التفاوضية بين الفرقاء السودانيين بجمهورية جنوب السودان تمضي إلى نهاياتها".

والقضايا العالقة وفقا للمصادر تتمثل في مطالبة "مسار دارفور" باستثناء أعضاء حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام من أحكام المادة 20 التي تمنع شاغلي المواقع الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء والولايات أو حكام الأقاليم من الترشح في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 4 سنوات تبدأ عند التوقيع النهائي لاتفاق السلام الشامل.

وكان اجتماع ثلاثي لشركاء الحكومة الانتقالية في السودان أكد ضرورة التوصل إلي اتفاق ونتائج نهائية تمثل بشريات لتسريع خطى السلام قبل توجه وفد الوساطة ومفاوضو حركات الكفاح المسلح الي جوبا .