الأمير خالد الفيصل يعلن أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي المزيد

أعلن الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة, رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي, أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية, والبالغ قيمتها مليون ريال موزّعة على 4 فروع.

وأعرب الأمير خالد الفيصل عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولولي عهده نظير ما تحظى به جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي من رعاية واهتمام.

وفاز الشاعر عبداللطيف بن يوسف المبارك من المملكة العربية السعودية بجائزة فرع التجربة الشعرية وقيمتها نصف مليون ريال، فيما فاز الشاعر سيد محمد عبدالرزاق من جمهورية مصر العربية بجائزة فرع الشعر المسرحي عن مسرحيته "البيدق الأخير" وقيمتها 200 ألف ريال.

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كما نالت الشاعرة هيفاء بنت عبدالرحمن الجبري, من المملكة العربية السعودية، جائزة فرع القصيدة المغناة عن أغنية "دمشق" وقيمتها 200 ألف ريا.

كما نال برنامج أمير الشعراء من دولة الإمارات العربية المتحدة جائزة أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي بقيمة 100 ألف ريال,

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره للأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة, راجياً له المزيد من التوفيق والنجاح للنهوض بالحركة الثقافية في المملكة إلى المستوى اللائق بها, سائلاً الله التوفيق للفائزين والمزيد من النجاحات، كما قدّم شكره للقائمين على الجائزة.

يذكر أن أمانة الجائزة استقبلت خلال الدورة الثانية أكثر من 90 متقدماً من مختلف الدول, منهم 57 في حقل الشعر العربي, و23 في الشعر المسرحي, و10 في فرع القصيدة المغناة.

