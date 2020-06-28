وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها شمالي #العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد مقتل أحد جنودها المشاركين ضمن عملية "مخلب النمر" العسكرية شمالي العراق.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزارة القول، في بيان، إن أحد الجنود الأتراك لقي حتفه خلال اشتباكات مع مسلحين من منظمة "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.
وكانت تركيا أعلنت في 17 حزيران/يونيو الجاري انطلاق عملية "مخلب النمر" في "حفتانين" بشمال العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "مخلب النسر".
وتأتي العمليات التركية في شمال العراق رغم تأكيدات العراق بأن هذه العمليات تنتهك سيادة أراضيه وتخالف الأعراف الدولية.
وكانت وسائل إعلام تركية أشارت إلى أن المئات من القوات التركية عبرت برا إلى شمال العراق للمشاركة في العمليات العسكرية الأخيرة.
وتقول أنقرة إن عناصر الحزب يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقا من الأراضي العراقية.
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