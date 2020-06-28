شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان تنفي مزاعم الوفاق بإرسال مسلحين لليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفت قوات الدعم السريع السودانية، إتهامات ومزاعم حكومة الوفاق التي يتزعمها السراج، بشأن إرسال مقاتلين لدعم الجيش الوطني الليبي .



جاء ذلك في سياق خبر عاجل بثه قناة العربية الإخبارية .

وكانت الوفاق الليبية قد إتهمت السودان بدعم الجيش الليبي الوطني بأفراد من قوات الدعم السريع

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