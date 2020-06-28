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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكستان تسجل 4072 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت باكستان اليوم الأحد عن تسجيل 83 حالة وفاة و4072 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مركز القيادة والعمليات الوطني المسؤول عن جمع البيانات ان إجمالي عدد الوفيات بالفيروس ارتفع الى 4118 حالة.
فيما وصل إجمالي عدد الاصابات إلى 202944 إصابة، وتعافى أكثر من 92 ألف شخص بينما 2805 في حالة حرجة في المستشفيات.
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