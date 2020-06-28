شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 بلاغات ضد نقيب الأطباء المصري و”شيرين غالب” بتهمة تحريض الأطباء المصريين على الامتناع عن العمل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقدم الكاتب الصحفي المصري بجريدة الجمهورية المصرية علي محمدي، والمحاميان جلال خليل عبدالرحمن، ومحمد عبدالفتاح نعمان، بلاغات ضد حسين خيري نقيب الأطباء المصري، والدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، لإصادرهما بيان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت البلاغات، إن البيان يتضمن الزعم بنقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية لدى وزارة الصحة المصرية وتحريض الأطباء بعدم العمل بمستشفياتها بحجة عدم مراعاتها اشتراطات الأمان وتم قيدها بأرقام 2804، 2803 قصر النيل، 2801 أول دمياط.