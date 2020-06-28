شكرا لقرائتكم خبر عن دينية البرلمان تشيد بفتح المساجد.. والأوقاف: الناس ملتزمة واعتبرته يوم عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، بعودة الصلاة في المساجد، وقال النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة: "نحمد الله على عودة المساجد لكل راكع وساجد"، مشددا على ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

وأضاف العبد، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية، المنعقد الآن، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قائلا: "نسأل الله أن يرفع الغمة والبلاء وتعود المساجد بكاملها للعبادة وتفتتح بإذن الله تعالي".

وتابع العبد موجها كلامه لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة: "نهنئ الأوقاف والشعب المصري بعودة المساجد لأنها بيوت الله سبحانه وتعالي، وندعو الله أن يعفو عنا و يصرف هذا البلاء والوباء والغلاء".

من جانبه، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة: "عودة المساجد أشعرتنا جميعا بعودة الحياة والناس كانت في عيد حقيقي، الناس كانت نازلة وكأن هناك يوم عيد بحب وابتهاج، وهناك من ذبح الذبائح أمام المساجد".

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وتابع وزير الأوقاف: "هذا يؤكد أننا بلد محبة للأديان و لرسول الله ولأولياء الله في كل الأماكن سواء القرى أو النجوع أو المدن".

ووصف وزير الأوقاف الأداء في تعقيم المساجد بالمبهر ، قائلا: "تم تطبيق قواعد المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي باحترافية عالية جدا، وبذلنا جهود و نحن أمام فكرة التزام الناس والاهتمام بقضية الوعي والمساجد ستساهم في تفعيل زيادة الوعي".

وقال الوزير: "واجهنا في بعض الوقت شُح في بعض أدوات التعقيم وتجاوزنا عنها، وتوجه بعض الاهالي بالتبرعات أيضًا".