شكرا لقرائتكم خبر عن النص الكامل لقانون زيادة بدل المهن الطبية المعروض أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر النص الكامل لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والمعروض أمام لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري. وتضمنت المادة الأولي من المشروع باستبدال نص المادة (17) من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، بحيث يمنح المخاطبين بأحكام هذا القانون "بدل مخاطر العدوى" بدلاً من المسمى القديم " بدل مهن طبية" مع زيادة فئاته لتصبح على النحو الآتي: وطبقا لمشروع القانون يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم " بدل مخاطر العدوى"، وفقا للفئات الآتية : Advertisements • 1225 جنيه للأطباء البشريين. • 875 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي. • 790 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين. • 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

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