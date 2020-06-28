وزيرة الاتصالات السابقة في عهد بوتفليقة أمام القضاء

تمثلهدى فرعون، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإتصال الجزائرية السابقة، اليوم الأحد، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا، على خفية قضية فساد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وحسب مصادر النهار أونلاين، فسيتم التحقيق مع هدى فرعون فيقضية فساد الإخوة كونيناف.
وأوضحت ذات المصادر، أن شركة كونيناف تلقت تسهيلات للإستفادة من مشاريع كانت مجمدة لعدة سنوات على مستوى اتصالات الجزائر.
وتستعد القنصلية الفرنسية لدى الجزائر لاستئناف خدماتها وأنشطتها اعتبارا من الأحد، وذلك حسب بيان رسمي لها.
وأوضحت القنصلية أن مصالحها باشرت في خدمات طلب التأشيرات مرة أخرى بمركز طلب التأشيرات "VFS"، المتعلقة بطلب التأشيرات طويلة المدى وتأشيرات الاستقرار بفرنسا، وكذا التأشيرات العمل المهنية ، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز.
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