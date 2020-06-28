البابا فرنسيس يدعو للصلاة من أجل سوريا واليمن

دعا البابا فرنسيس للصلاة من أجل نجاح مؤتمر المانحين القادم حول سوريا، وكذلك من أجل سكان اليمن الذين يعانون من أزمة إنسانية حادة.
وقال البابا فرانسيس في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، في ساحة القديس بطرسبالفاتيكان: "دعونا نصلي من أجل هذا اللقاء المهم (المقرر عقده حول سوريا) حتى ينجح في تحسين الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري، والشعوب المجاورة، وخاصة اللبنانيين، في ظل ما يعيشونه من أزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية عميقة".
هذا ومن المقرر أن يعقد وزراء دول الاتحاد الأوروبي يوم 30 يونيو الجاري، اجتماعا سيشارك فيه أيضا ممثل عن الأمم المتحدة وممثلون عن الدول المجاورة لسوريا، التي تستضيف اللاجئين، ومنظمات دولية أخرى، وذلك بهدف معالجة الجوانب السياسية والإنسانية للأزمة السورية.
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