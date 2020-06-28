مسؤول أميركي يشدد على استمرارحظر الأسلحة على إيران

شدد برايان هوك، ممثل الولايات المتحدة الخاص إلى إيران، على أن حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على طهران، يجب أن يظل مفروضا للحيلولة دون أن "تصبح تاجر السلاح المفضل للأنظمة المارقة والمنظمات الإرهابية حول العالم" ، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز.

وأضاف هوك خلال مقابلة مع أسوشيتد برس، الأحد، أن العالم ينغي أن يتجاهل تهديدات إيران بالثأر إذ تقرر تمديد فرض حظر الأسلحة الذي ينتهي العمل به في أكتوبر المقبل، واصفا تلك التهديدات بأنها "أحد أساليب المافيا".

وقد تلجأ إيران لطرد المفتشين الدوليين الذين يراقبون برنامجها

النووي، الأمر الذي من شأنه تعميق الأزمة التي خلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عند إعلانه انسحاب بلاده من جانب واحد من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.

وحال حظر الأسلحة الأممي دون شراء إيران، حتى الآن، مقاتلات ودبابات وسفنا حربية وأسلحة أخرى، لكنه لم يمنع تهريبها الأسلحة لمناطق الحرب.