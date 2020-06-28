تستعد القنصلية الفرنسية لدى الجزائر لاستئناف خدماتها وأنشطتها اعتبارا من الأحد، وذلك حسب بيان رسمي لها. وأوضحت القنصلية أن مصالحها باشرت في خدمات طلب التأشيرات مرة أخرى بمركز طلب التأشيرات "VFS"، المتعلقة بطلب التأشيرات طويلة المدى وتأشيرات الاستقرار بفرنسا، وكذا التأشيرات العمل المهنية ، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز. "VFS"، المتعلقة بطلب التأشيرات طويلة المدى وتأشيرات الاستقرار بفرنسا، وكذا التأشيرات العمل المهنية ، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز. كما أوضحت القنصلية الفرنسية في الجزائر مرة أخرى أن طلبات التأشيرة تخص فقط تأشيرات الاستقرار في فرنسا. أخرى أن طلبات التأشيرة تخص فقط تأشيرات الاستقرار في فرنسا. واستثنت القنصلية الفرنسية في الجزائر خدمة طلب الحصول على التأشيرات السياحية "شنغن" قصيرة المدى، مشيرة إلى أنه لن يتم استقبالها بعد بمركز "VFS" بسبب استمرار غلق الحدود على خلفية تفشي جائحة كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة عمل القنصلية الفرنسية في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.