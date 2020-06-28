بريطانية تهزم السرطان وكورونا وتلد طفلة بصحة جيدة

تمكنت كيت فوكسال البريطانية من هزيمة فيروس كورونا المستجد وأنجبت طفلا بصحة جيدة، رغم الضرر الكبير الذي يسببه فيروس كورونا ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وتعمل كيت ممرضة في إحدى وحدات العناية المركزة بإنجلترا، وقد تعافت مؤخرا من السرطان،

ثم أصيبت بكورونا هي وزوجها.

واعتبرت الأم أنها حصلت على "معجزة" بعد أن كانت تظن أن الأصعب كان محاربة سرطان الثدي.

وأصيبت كيت أثناء فترة حملها، بفيروس كورونا، وذلك بعد أن أصيب زوجها،

وعزل نفسه لفترة، ثم أصيبت هى بالمرض وكانت تخاف من تعرض الفيروس إلى مراحل خطيرة.

وبعد 3 أيام من انتهاء الحجر الصحي في بريطانيا، ولدت كيت طفلتها بصحة جيدة، لكن بعد أيام نقلت الطفلة إلى المستشفى لارتفاع درجة حرارتها، وهو ما أثار مخاوف لدى الأم أن تكون الطفلة الجديدة مصابة بكورونا.