الأربعاء المقبل يوم غضب الفلسطينيون في قطاع غزة

اتفقت القوى والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، من خلال وضع خطة عمل وطنية موحدة لمواجهة "صفقة القرن" وخطة "الضم" الإسرائيلية، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأفادت مصادر، ظهر اليوم الأحد، بأن الورقة الفلسطينية ممثلة في تفعيل المقاومة الشاملة لمواجهة مخططات التصفية، داعية الجماهير الفلسطينية إلى يوم غضب شعبي وفعالية ضخمة بمشاركة الفصائل في غزة،الأربعاء المقبل، الموافق الأول من يوليو.
وأكدت الفصائل خلال بيان أصدرته في ختام اللقاء الوطني، بعنوان "موحدون في مواجهة قرار الضم والصفقة"، استمرار تنفيذ واستكمال التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، بسحب الاعتراف "بالاحتلال والتحلل من اتفاق أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وكل ما
وأجمع المشاركون على ضرورة إنهاء الانقسام، والخروج بموقف مشترك وموحد أمام العالم، والدعوة للخروج بموقف مشترك قادر على التصدي لمخططات الضم، ووقف المراهنة على التسوية ووقف العمل باتفاقية أوسلو.
وفي السياق نفسه، أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، مساء أمس السبت، على دعمهما الكامل للتحركات الشعبية والوطنية في كل الأراضي الفلسطينية لحماية الأرض في مواجهة خطة "الضم" الإسرائيلية.
ودعت الحركتان الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة في الفعاليات الجماهيرية والاشتباك الميداني في وجه مشروع الاستيطان والإرهاب.
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