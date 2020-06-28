ترامب: من المضحك رؤية الفاسد جو بايدن يقرأ بيانًا عن روسيا

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تصريحات منافسه الديمقراطي في الانتخابات، جو بايدن، التي اتهم فيها ترامب بالخيانة، على خلفية المقال الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وقال ترامب في تغريدة على صفحته في "تويتر"، اليوم الأحد: "من المضحك رؤية الفاسد جو بايدن يقرأ بيانا عن روسيا،

والذي من المؤكد كُتب من قبل معاونه".

وأضاف ترامب: "أكلت روسيا غداءه وغداء أوباما خلال فترة حكمهما، لدرجة أن أوباما كان يريد إخراج روسيا من مجموعة الثماني آنذاك. كانت الولايات المتحدة ضعيفة في كل شيء، ولكن بشكل خاص

(مع) روسيا!".

وجاء تعليق الرئيس الأمريكي، ردا على تصريح المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، الذي قال فيه إنه إذا ثبُت صحة مقال "نيويورك تايمز" حول وجود اتصالات روسية بـ"طالبان" وتشجيعها لعناصر طالبان على قتل الجنود الأمريكان، و"إذا كان ترامب على علم بهذه المعلومات منذ شهور... فذلك لا يمكن أن يتصوره العقل، إنها خيانة لأقدس خدمة يقوم بها جيشنا".