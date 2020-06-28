كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر السفيرة الأمريكية في لبنان تظهر على التلفزيون رغم حظر المحكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بثت وسائل إعلام لبنانيةعديدة مقابلات مع السفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثى شيّا، اليوم الاحد، متجاهلة قرار حكم بمنع الدبلوماسية من التلفاز لمدة عام بسبب تصريحات انتقدت حركة حزب الله الشيعية.

وفي مقابلة مع تلفزيون الحدث المملوك للسعودية يوم الجمعة، قالت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، إن سلوك حزب الله يمنع لبنان من التعامل بشكل صحيح مع أزمة اقتصادية عميقة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وفي إحدى المظاهر الإعلامية العديدة، اليوم الأحد، أخبرت "شيا" مذيع MTV، أن مسؤولًا حكوميًا كبيرًا أكد لها أن المحكمة ليس لديها سلطة الأمر بالحظر، وأن الحكومة ستتخذ خطوات لإلغاؤه.

ووصفت الحكم بأنه محاولة "مثيرة للشفقة حقا" لإسكات وسائل الإعلام، وقالت، إن على الحكومة التركيز أكثر على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأضافت: "أقترح أن نحاول جميعًا وضع هذا الفصل خلفنا".

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وحكم قاض شيعي في مدينة صور بجنوب العراق يوم السبت بأن تعليقات "شيا" أثارت الفتنة الطائفية وحظرت بث مقابلات معها لمدة عام. وقالت وكالة الأنباء الوطنية المملوكة للدولة (NAA)، إن وسائل الإعلام التي تنتهك الحظر سيتم تغريمها 200،000 دولار.

لكن الحكومة رفضت حكم المحكمة ، بينما انتقدت شيا بسبب التصريحات التي أثارته.

غردت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، في حين أنها تفهم مخاوف القاضي بشأن تدخل الدبلوماسيين في الشؤون الداخلية للبنان: "ليس من حق أحد منع وسائل الإعلام من تغطية الأخبار أو تقييد الحريات الصحفية".

وقال مسؤول حكومي لبناني ومصدر دبلوماسي غربي، إن "شيا" تم استدعاؤها إلى وزارة الخارجية اليوم الأحد. لم يقدم تفاصيل أخرى.