كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مراقبون: الآلاف في غرب ميانمار يفرون مع تخطيط الجيش للعمليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فر الآلاف من القرويين من منازلهم في ولاية راخين غرب ميانمار بعد أن حذر مسؤول محلي عشرات قادة القرى من أن الجيش خطط "لعمليات تطهير" ضد المتمردين، حسبما قال مشرع ومجموعة إنسانية.

لكن متحدثا باسم الحكومة، قال في وقت متأخر يوم السبت، إنه تم إلغاء أمر إخلاء صادر عن مسؤولي شؤون الحدود. اعترفت شؤون الحدود بإصدار الأمر من خلال المسؤول المحلي لكنها قالت، إنه أثر على عدد أقل من القرى، كما أوردت وكالة "رويترز".

جاء التحذير لقادة القرية في رسالة مكتوبة يوم الأربعاء، اطلعت عليها وكالة "رويترز" وتحقق منها وزير حكومة الولاية، الكولونيل مين ثان.

وأبلغت الرسالة، التي وقع عليها مدير بلدة راثيدونغ، أونغ مينت ثين، قادة القرى، أنه تم إبلاغه بأن العمليات كانت مخططة في قرية كياكتان في البلدة والمناطق القريبة المشتبه في أنها تؤوي المتمردين.

ولم تحدد الرسالة من أين جاء الأمر لكن مين ثان، وزير شؤون الحدود والأمن في ولاية راخين، قال لـ"رويترز"، إنها تعليمات من وزارة شؤون الحدود التابعة له وهي واحدة من ثلاث وزارات حكومية في ميانمار يسيطر عليها الجيش".

وجاء في الرسالة من المدير أن "عملية التطهير ستقوم بها القوات في تلك القرى".

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وقالت الرسالة، في إشارة إلى جيش آراكان، اسم متمردي ولاية راخين: "أثناء القيام بذلك إذا حدث القتال مع إرهابيين فلا تبقوا في القرى بل غادروا منها مؤقتا."

ولم يتسن الاتصال بالمسؤول للتعليق من رويترز.

وأضاف مين ثان، أن "عملية التطهير" الموصوفة في الرسالة تشير إلى العمليات العسكرية التي تستهدف "الإرهابيين".

وأوضح، أن المسؤول أساء تفسير الأمر من وزارته، وأن العمليات لن تتم إلا في عدد قليل من القرى، وليس العشرات المذكورة، لكنه أكد تفاصيل أخرى.

وقال مين ثان، عبر الهاتف، إن العمليات يمكن أن تستمر لمدة أسبوع، مضيفًا، أن "أولئك الذين سيبقون سيكونون موالين لإرهابيي آراكان".

يوم السبت، قال المتحدث باسم الحكومة، زاو هتاي في بيان على فيسبوك، إن الحكومة أمرت الجيش بعدم استخدام مصطلح "عمليات التطهير". وقال أيضًا تم إلغاء الرسالة التي تأمر الناس بالفرار.