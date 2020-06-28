كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني يكشف عن خطة جديدة للبنية التحتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سيطلق خطة هذا الأسبوع لجعل بريطانيا "تتحرك مرة أخرى" بعد إغلاق فيروس كورونا المستجد، عندما تضع الحكومة إجراءات لتعزيز بناء البنية التحتية.

وقالت "باتل" لشبكة "سكاي نيوز": "إنها خطة مهمة ... بينما ننتقل من هذه الفترة المروعة والفظيعة من الفيروس، هذا المرض الرهيب، نريد أن تحرك بريطانيا مرة أخرى"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وسيلقي "جونسون"، خطابًا يوم الثلاثاء لوضع خطط لمشاريع بناء سريعة المسار مثل المستشفيات والمدارس والإسكان والبنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، كجزء من الجهود المبذولة لمحاولة وقف تراجع الدعم لحكومته.

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تعرض الرئيس البريطاني لانتقادات بسبب ساتجابته على أزمة الفيروس، حيث قالت أحزاب المعارضة وبعض العلماء، إن الحكومة كانت بطيئة للغاية في إغلاقها، وبطيئة جدًا في إجراء اختبارات واسعة النطاق، ولم تكن واضحة في رسائلها.

لكن "جونسون"، الذي فاز بأغلبية كبيرة في انتخابات العام الماضي، يأمل في إحياء ثرواته من خلال العودة إلى تعهداته بـ"رفع مستوى" بريطانيا من خلال التركيز على الإنفاق على المجالات التقليدية لدعم العمال التي تدعم حزبه المحافظ.

على الرغم من الأسئلة المحتملة حول مشروع القانون لمثل هذه الأعمال، كرر "جونسون" أن حكومته لن تعود إلى سياسات التقشف التي شوهدت في عهد رئيس الوزراء المحافظ السابق، ديفيد كاميرون. وقال لصحيفة "ميل أون صنداي"، إنه سيتصرف بسرعة "لإعادة طريقنا إلى الصحة".

ووفقًا لاستطلاع الرأي Opinium، فإن المزيد من الجمهور يفضل زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر كرئيس للوزراء على جونسون، على الرغم من أن المحافظين لا يزالون يحتلون الصدارة من حيث نية التصويت.