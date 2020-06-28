شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 462 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 28 يونيو 2020 أعلنت مملكة البحرين اليوم عن تسجيل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

Advertisements و أوضحت وزارة الصحة البحرينية في بيان ان الإصابات الجديدة بينها 233 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 229 حالة لمخالطين لمصابين. وذكرت الوزارة ان العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 19781 حتى الان بعد تسجيل 644 حالة جديدة وان عدد الحالات القائمة بلغ 5408 حالات.

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