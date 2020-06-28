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تعرف على طقس الإمارات غداً الإثنين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 28 يونيو 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

 

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- ان الريـاح جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س أحياناً.. والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط.

 

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:10 والمد الثاني عند الساعة 07:32 والجزر الأول عند الساعة 12:43 والجزر الثاني عند الساعة 02:15.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.

 

وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:59 والمد الثاني عند الساعة 05:31 والجزر الأول عند الساعة 09:23 والجزر الثاني عند الساعة 23:07.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 44 33 85 25

 

دبي 43 31 80 25

 

الشارقة 44 30 85 30

 

عجمان 43 31 80 30

 

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أم القيوين 43 30 80 35

 

رأس الخيمة 44 31 85 35

 

الفجيرة 37 32 75 50

 

العين 45 32 65 20

 

ليوا 48 30 85 25

 

الرويس 43 29 80 30

 

السلع 43 30 85 35

 

دلما 39 31 80 40

 

طنب الكبرى 37 30 85 45

 

طنب الصغرى 37 30 85 45

 

أبو موسى 37 30 85 45

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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