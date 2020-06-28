قصف يفتك بـ15 من مليشيات إيران في سوريا خلال ساعات

الأحد 28 يونيو 2020

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عصر اليوم الأحد، بمقتل 9 من المليشيات الإيرانية، إثر غارات جوية استهدفت مواقع لها شرقي سوريا.



ووفق ما رصده المرصد، استهدفت عدة غارات- يرجح أنها إسرائيلية- مواقع للإيرانيين والمليشيات الموالية لطهران من جنسيات سورية وغير سورية، في بادية السيال بريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور.

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ورجح المصدر نفسه، ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى وصفت حالاتهم بالخطيرة، مشيرا إلى أن القصف أسفر أيضا عن تدمير مستودعات.

وقبل القصف، شهدت المنطقة استنفارا كبيرا للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها، وذلك عقب الضربات الجوية التي تلقتها أمس في قرية العباس، والتي تسببت بمقتل 6 من عناصرها.

وبذلك يرتفع عدد قتلى المليشيات الإيرانية في غارات اليوم والأمس، إلى 15.