مسام: نزع 1185 لغماً حوثياً وذخائر غير منفجرة خلال آخر أسبوع من يونيو الجاري

الأحد 28 يونيو 2020

أعلنت ‏غرفة عمليات المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، الأحد 28 يونيو/حزيران 2020م، عن نزع 1185 لغماً وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الرابع من يونيو الجاري، حيث تم نزعها من مناطق متفرقة باليمن، كانت مليشيا الحوثي قد زرعتها سابقاً.



وذكر مدير غرفة العمليات "رتيف هورن"، أن ‏مجموع ما نزعته فرق "مسام" منذ 30 مايو ولغاية 25 يونيو الجاري بلغ 4428 لغما وذخيرة غير منفجرة.

وبين "هورن"، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 773 ذخيرة غير منفجرة، و24 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى نزع 363 لغماً مضاداً للدبابات و25 لغماً مضاداً للأفراد.

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بدوره أكد مدير عام المشروع "أسامة القصيبي" أن فرق المشروع نزعت 171731 منذ بداية أنطلاق المشروع وحتى 25 يونيو الجاري.

وذكر المركز الإعلامي لمشروع "مسام"، أن ‏فرق المشروع تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 348427 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، حيث قامت بتطهير 989277 مترا مربعا من الأراضي منذ 30 مايو الماضي ولغاية 25 يونيو الجاري

ولفت المركز إلى أن ‏إجمالي ما تم تطهيره منذ انطلاقة مشروع مسام بلغ 11.298.559 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.

الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية تتفنن في زراعة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة بأشكال غريبة ومختلفة، بعضاً منها أنفجر وتسبب بسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، في ظل صمت أممي مخزي على ضحايا تلك الألغام