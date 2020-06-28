شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تفحص ثلث سكانها لمطاردة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

كثفت سلطات المدينة جهود إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد وشملت حتى الآن نحو ثلث سكانها مع سعي السلطات لاحتواء تفش مصدره سوق للبيع بالجملة بدأ الشهر الجاري.

وقال تشانغ قيانغ المسؤول في اللجنة البلدية لبكين، في مؤتمر صحفي إن سلطات المدينة جمعت حتى ظهر اليوم الأحد 8.29 مليون عينة لفحصها وانتهت من فحص 7.69 مليون منها.

وأضاف "هذا يعني أننا أجرينا فحوصات بالفعل لكل من نحتاج اختبارهم. كما ننفذ عمليات فحص واسعة النطاق في أماكن رئيسية وتجمعات سكانية أساسية (في المدينة) ونحسن قدراتنا على إجراء الفحوص" مشيرا إلى أن بكين تتلقى دعما طبيا من أقاليم أخرى.

وسجلت بكين في 11 يونيو أول حالة إصابة بالمرض من التفشي الذي شهده سوق شينفادي للجملة، ومنذ ذلك الحين تأكدت إصابة 311 شخصا في المدينة التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة.