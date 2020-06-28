شكرا لقرائتكم خبر عن مالاوي .. زعيم المعارضة يفوز في الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل
وحاز تشاكويرا في هذه الانتخابات 58 بالمئة من الأصوات التي تنافس فيها ثلاثة مرشحين.
وكانت المحكمة الدستورية قد أمرت في فبراير الماضي، بتنظيم انتخابات رئاسية جديدة بناء على طلب من المعارضة، بعد أن أعيد انتخاب موثاريكا الذي يوجد في السلطة منذ سنة 2014، في ماي 2019 بسبب "الغش" على نطاق واسع وأمرت بإجراء اقتراع جديد.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها خوض انتخابات رئاسية لأسباب قانونية في مالاوي منذ استقلال هذه المستعمرة البريطانية السابقة سنة 1964.
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