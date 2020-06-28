شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 1,185 لغمًا باليمن في آخر أسبوع من "يونيو" والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 171,731 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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