الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد الطيران الحربي الإسرائيلي إلى انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، الأحد، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق على علو منخفض في أجواء مدينة صيدا الجنوبية وشرقها، إضافة إلى المخيّمات الفلسطينية في المنطقة، خارقاً جدار الصوت، ومنفذاً غارات وهمية.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية الوهمية، حسب الوكالة، عن حالة من الهلع بين المدنيين، نتيجة للأصوات التي تشابه الانفجارات.

وفى وقت سابق أفادت مصادر أمنية لبنانية، أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت في أجواء منطقة المتن بجبل لبنان.

كما حلقت مقاتلات حربية إسرائيلية على علو متوسط في أجواء منطقتي صيدا وصور جنوب لبنان على علو متوسط، في حين حلقت طائرات مماثلة على علو منخفض، فوق مناطق النبطية وإقليم التفاح بالجنوب اللبناني منفذة غارات وهمية.