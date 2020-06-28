مقتل عسكري تركي في اشتباكات شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل أحد جنودها المشاركين في العدوان على شمال العراق المعروف باسم "مخلب النمر".



وقالت في بيان، إن أحد الجنود الأتراك قتل خلال اشتباكات مع مسلحين من منظمة "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

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وأطلقت تركيا في 17 يونيو/حزيران الجاري عملية "مخلب النمر" في "حفتانين" بشمال العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "مخلب النمر".

واعتادت تركيا اختراق الأجواء العراقية بزعم ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، غير أن تلك الهجمات كثيرا ما تسقط ضحايا من المدنيين.

وتواطأت إيران مع تركيا وقصفت شمالي العراق، بالتزامن مع العدوان التركي في نفس المنطقة والذي يستهدف الأكراد، والتي أطلقت عليه أنقرة عملية "المخلب-النمر"، بزعم استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني.