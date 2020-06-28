انت الان تتابع روحاني: العام الحالي الأصعب على إيران بسبب العقوبات الأمريكية وكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد إن بلاده تشهد أصعب عام يمر عليها بسبب العقوبات الأمريكية التي تواكبت مع جائحة كوفيد-19.

وفاقمت أزمة فيروس كورونا المستجد من المشكلات الاقتصادية التي زادت حدتها بالفعل منذ أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وأعاد فرض العقوبات عليها.

وتراجعت العملة الإيرانية يوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون "إنه العام الأكثر صعوبة بسبب الضغط الاقتصادي من العدو والجائحة".

وتابع قائلا "الضغط الاقتصادي الذي بدأ في 2018 تزايد... واليوم يشكل أشد ضغط على بلدنا العزيز".

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وشهدت إيران زيادة كبيرة في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد منذ رفع القيود التي فرضت لاحتواء انتشار المرض تدريجيا منذ منتصف أبريل نيسان. وتخطى عدد الوفيات اليومي بالمرض مؤخرا المئة للمرة الأولى منذ شهرين.

وقالت سيما سادات لاري المتحدثة باسم وزارة الصحة للتلفزيون الرسمي إنه تم تسجيل 2489 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى 222669. وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 10508 بعد تسجيل 144 حالة جديدة.

وقال روحاني إن استخدام الكمامات سيصبح إلزاميا لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد القادم في "أماكن التجمعات" التي تعتبر "مناطق حمراء" بسبب انتشار المرض فيها.

وحذر مسؤولون كبار من قبل مرارا من أن القيود قد تفرض مجددا إذا لم يتم الالتزام بقواعد مثل التباعد الاجتماعي للحد من تزايد عدد حالات العدوى.

وأطلقت إيران أمس السبت حملة لتشجيع المواطنين على استخدام الكمامات.