شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنقرة تعلن مقتل جندي تركي في مواجهات شمال العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل أن أنقرة تعلن مقتل جندي تركي في مواجهات شمال العراق.



وواصلت أنقرة عملياتها العسكرية في تلك المنطقة رغم تأكيدات العراق بأنها تنتهك سيادة أراضيه وتخالف الأعراف الدولية.

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