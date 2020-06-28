مغرد سعودي بارز يكشف حقيقة حساب بتويتر باسم مستعار : حساب قطري متخف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف المغرد السعودي البارز والمعروف باسم ”نايفكو“ حقيقة حساب بتويتر باسم مستعار ”طيار ركن“، مؤكدا ما كان يتردد سابقا من أنه حساب قطري متخف لتضليل عشرات آلاف المتابعين في موقع التدوين المختصر.



ونايفكو واحد من أكثر المغردين السعوديين تأثيرا، وخلال اليومين الماضيين ظل الهاشتاج الذي أطلقه باسم #حكايه_طيار_ركن من بين أكثر المواضيع تفاعلا على موقع تويتر.

وتفاعل الآلاف مع الهاشتاق الذي أظهر أن حساب ”طيار ركن“ فشل في إثبات أنه سعودي رغم تهديده بتقديم بلاغ ضد المغرد نايفكو وعمل بدلا من ذلك على نشر مقاطع مصورة زادت الشكوك حيث أكد عدد من المعلقين أن لهجته غير سعودية.

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وكتب نايفكو معلقا على مقطع غرده حساب طيار ركن“: ”راضي عن نفسك الآن، بعد تدمير مشروع 7 سنوات من خداع الناس والفتن في يومين؟“.

وقال مغرد باسم عبدالله الحريجي: ”#حكايه_طيار_ركن كان يهاجم إشقاءنا الآمارات بشراسه لكي يتمكن من زرع الفتنه بين البلدين ولكن آكتشف نايفكو حقيقته ومخططاته البائسه وآتضح آنه من بلاد ماورا الشبك خبتم وخاب مسعاكم”.

وغرد الإعلامي السعودي عضوان الأحمري: ”حساب ”تركي الشلهوب“ يدار من الخارج، ولولا فضحه مبكراً بسبب صورة فوتوشوب معدلة لمصور سعودي… لصدق الكثيرون أنه حساب حقيقي ومقيم في السعودية. @naifcoقام بجهد مشكور لكشف وإسقاط مجموعة ”نيزك“، والآن هذا الحساب وغيره.“

وكان تقرير سابق وفقا لـ“إرم نيوز“ قد سلط الضوء على الحسابات القطرية الوهمية على موقع تويتر، وطريقتها في نشر دعاية هدفها الوقيعة بين السعودية والإمارات.