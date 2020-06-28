- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مغرد سعودي بارز يكشف حقيقة حساب بتويتر باسم مستعار : حساب قطري متخف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف المغرد السعودي البارز والمعروف باسم ”نايفكو“ حقيقة حساب بتويتر باسم مستعار ”طيار ركن“، مؤكدا ما كان يتردد سابقا من أنه حساب قطري متخف لتضليل عشرات آلاف المتابعين في موقع التدوين المختصر.
ونايفكو واحد من أكثر المغردين السعوديين تأثيرا، وخلال اليومين الماضيين ظل الهاشتاج الذي أطلقه باسم #حكايه_طيار_ركن من بين أكثر المواضيع تفاعلا على موقع تويتر.
وتفاعل الآلاف مع الهاشتاق الذي أظهر أن حساب ”طيار ركن“ فشل في إثبات أنه سعودي رغم تهديده بتقديم بلاغ ضد المغرد نايفكو وعمل بدلا من ذلك على نشر مقاطع مصورة زادت الشكوك حيث أكد عدد من المعلقين أن لهجته غير سعودية.
وكتب نايفكو معلقا على مقطع غرده حساب طيار ركن“: ”راضي عن نفسك الآن، بعد تدمير مشروع 7 سنوات من خداع الناس والفتن في يومين؟“.
وقال مغرد باسم عبدالله الحريجي: ”#حكايه_طيار_ركن كان يهاجم إشقاءنا الآمارات بشراسه لكي يتمكن من زرع الفتنه بين البلدين ولكن آكتشف نايفكو حقيقته ومخططاته البائسه وآتضح آنه من بلاد ماورا الشبك خبتم وخاب مسعاكم”.
وغرد الإعلامي السعودي عضوان الأحمري: ”حساب ”تركي الشلهوب“ يدار من الخارج، ولولا فضحه مبكراً بسبب صورة فوتوشوب معدلة لمصور سعودي… لصدق الكثيرون أنه حساب حقيقي ومقيم في السعودية. @naifcoقام بجهد مشكور لكشف وإسقاط مجموعة ”نيزك“، والآن هذا الحساب وغيره.“
وكان تقرير سابق وفقا لـ“إرم نيوز“ قد سلط الضوء على الحسابات القطرية الوهمية على موقع تويتر، وطريقتها في نشر دعاية هدفها الوقيعة بين السعودية والإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر مغرد سعودي بارز يكشف حقيقة حساب بتويتر باسم مستعار : حساب قطري متخف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.