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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على طقس الإمارات غداً الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.
وأوضح المركز -في بيانه اليومي- ان الريـاح جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س أحياناً.. والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:10 والمد الثاني عند الساعة 07:32 والجزر الأول عند الساعة 12:43 والجزر الثاني عند الساعة 02:15.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.
وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:59 والمد الثاني عند الساعة 05:31 والجزر الأول عند الساعة 09:23 والجزر الثاني عند الساعة 23:07.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 44 33 85 25
دبي 43 31 80 25
الشارقة 44 30 85 30
عجمان 43 31 80 30
أم القيوين 43 30 80 35
رأس الخيمة 44 31 85 35
الفجيرة 37 32 75 50
العين 45 32 65 20
ليوا 48 30 85 25
الرويس 43 29 80 30
السلع 43 30 85 35
دلما 39 31 80 40
طنب الكبرى 37 30 85 45
طنب الصغرى 37 30 85 45
أبو موسى 37 30 85 45
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