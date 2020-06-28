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السعودية تسجيل 3989 إصابة جديدة بكورونا و 40 حالة وفاة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

السعودية تسجيل 3989 إصابة جديدة بكورونا و 40 حالة وفاة

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، 28/حزيران/2020، عن مستجدات فيروس كورنا في المملكة، والتي جاءت على النحو التالي:

 

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الحالات الجديدة: 3,989 حالة

 

حالات التعافي : 2,627

 

الوفيات الجديدة : 40

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