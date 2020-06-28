شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجيل 3989 إصابة جديدة بكورونا و 40 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، 28/حزيران/2020، عن مستجدات فيروس كورنا في المملكة، والتي جاءت على النحو التالي:

Advertisements الحالات الجديدة: 3,989 حالة حالات التعافي : 2,627 الوفيات الجديدة : 40

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