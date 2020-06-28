قتلى وجرحى في غارات مجهولة استهدفت مواقع عسكرية سورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أسفرت غارات جوية الليلة الماضية، على ريف البوكمال شرقي دير الزور، بالقرب من الحدود السورية - العراقية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.



وأفادت مواقع إعلامية وتواصل اجتماعي، أن الغارات وقعت في قرية العباس، الواقعة في ريف البوكمال بشرقي دير الزور السورية.

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من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن 6 عناصر تابعة للجيش السوري والقوات الرديفة، بينهم 4 من الجنسية السورية، قتلوا جراء الغارات التي يعتقد أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري في قرية العباس بريف مدينة البوكمال.

بدوره، ذكر موقع «جيروساليم بوست»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في البوكمال السورية الليلة الماضية، بعد ساعات فقط من وصول قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، إلى الموقع.

وتأتي هذه الغارات، بعد أيام من مقتل عناصر تابعة للجيش السوري، بغارات استهدفت جنوبي سوريا وشرقيها، مساء الثلاثاء الماضي.